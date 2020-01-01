Волгоградский футбольный клуб "Ротор" сменил юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию), в настоящее время команда проходит лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).