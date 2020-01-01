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«Ротор» сменил юридическое лицо и проходит лицензирование в РПЛ
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Футбольный клуб «Ротор» сменил юридическое лицо и начинает прохождение лицензирования в РФС для выступления в Премьер-лиге. Об этом поведал гендиректор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.В источнике
С чего всё начиналось
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«Ротор» сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для выступления в РПЛ

Волгоградский футбольный клуб "Ротор" сменил юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию), в настоящее время команда проходит лицензирование в Российском футбольном союзе (РФС) для выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).
ТАСС Спорт 00:15
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«Ротор» сменил юрлицо, клуб проходит лицензирование для участия в РПЛ

Sport.ru 05:28
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Гендиректор «Ротора»: клуб будет играть в РПЛ

Футбол России 03:39
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«Ротор» сменил юридическое лицо и проходит лицензирование в РПЛ

Евро-футбол.ру 03:17
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