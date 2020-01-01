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«Ротор» взял у ЦСКА в аренду защитника Седрика Гогуа
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ЦСКА отдал «Ротору» 26-летнего защитника Седрика Гогуа в аренду на сезон 2020/2021, официально сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте команды. Об аренде легионера сине-голубые договорились с ЦСКА во время товарищеского матча, который прошел 2 августа.В источнике
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С чего всё начиналось
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Седрик Гогуа — в Роторе на правах аренды

Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Гогуа пополнил состав ПФК ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах РПЛ и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».
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Селюк: рад, что Гогуа перешёл в «Ротор», он поможет клубу

Футбол России 12:11
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Защитник ЦСКА Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды

Волгоградская правда 10:17
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«Ротор» арендовал защитника ЦСКА Гогуа

Матч ТВ 09:35
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