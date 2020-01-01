«Ротор» взял у ЦСКА в аренду защитника Седрика Гогуа
ЦСКА отдал «Ротору» 26-летнего защитника Седрика Гогуа в аренду на сезон 2020/2021, официально сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте команды. Об аренде легионера сине-голубые договорились с ЦСКА во время товарищеского матча, который прошел 2 августа.В источнике
С чего всё начиналось
Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Гогуа пополнил состав ПФК ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырех матчах РПЛ и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом».
Волгоградская правда 10:17