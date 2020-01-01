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Тульский футболТульский футбол
«Ротор» не имеет возможности приобретать футболистов
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Опираемся на свободных агентов и арендных игроков. Порядка 40 процентов команды поменяется по сравнению с завершённым сезоном.В источнике
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«Ротор» не имеет возможности приобретать футболистов

Тульский футбол 08:23
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«Ротор» не будет покупать игроков

Volgogradru 07:45
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«Ротору» придется заменить почти половину футболистов

Кривое-зеркало.ру 05:43
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