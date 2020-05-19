Роуз: «К футболистам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы»

Футболист «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, на правах аренды выступающий за «Ньюкасл», высказался о потенциальном возобновлении сезона в АПЛ. В источнике