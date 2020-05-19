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Роуз: «К футболистам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Футболист «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, на правах аренды выступающий за «Ньюкасл», высказался о потенциальном возобновлении сезона в АПЛ.В источнике
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«Они хотят, чтобы футболисты были лабораторными мышами». Игрок «Тоттенхэма» высказался против возобновления сезона

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