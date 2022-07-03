ЧемпионатРозенбаум и Хиль-младший выступят на матче за Суперкубок РоссииПевцы Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».ЧемпионатПеред матчем гостей ждет развлекательная программа, которая стартует в 16:00.Спорт-Экспресс«Спартак» был против проведения игры в Санкт-Петербурге.Бомбардир.руУ «Зенита» — шесть трофеев, а «Спартак» выигрывал Cуперкубок один раз.Sport24.ruЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruСанкт-Петербург.руSport24.ruФутбол РоссииПетербургский дневникLiveResult.RuСпорт день за днемНародные новостиКомсомольская Правда - СпортФАНБомбардир.руLegalbetPiter.tvПодробнее о событииАлександр Розенбаум споет на матче за Суперкубок РоссииПетербургский дневник11:57Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче за Суперкубок РоссииЧемпионат11:56Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на Суперкубке РоссииСпорт день за днем11:37Розенбаум и Хиль-младший выступят на Суперкубке России по футболуМатч ТВ11:26РФС подтвердил выступления «Ленинграда», МакSим, Розенбаума и Хиля-младшего на СуперкубкеБомбардир.ру11:13Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший споют на Суперкубке РоссииSport24.ru11:11Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче Суперкубка РоссииСпорт-Экспресс11:09Показать ещёОценить1