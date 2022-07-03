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Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче за Суперкубок России

Певцы Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Чемпионат
Перед матчем гостей ждет развлекательная программа, которая стартует в 16:00.
Спорт-Экспресс
«Спартак» был против проведения игры в Санкт-Петербурге.
Бомбардир.ру
У «Зенита» — шесть трофеев, а «Спартак» выигрывал Cуперкубок один раз.
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