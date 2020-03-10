Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут приостановить

УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная со следующих стадий. Они должны состояться в апреле. Причиной станет распространение эпидемии коронавируса в Европе, сообщает Catalunya Radio.