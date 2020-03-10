НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Советский спортСоветский спорт
Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут приостановить
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • ГЛАС.RU
  • Сегодня (Киев)
  • Профиль
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • FootballHD
  • Матч ТВ
  • Спорт уик-энд
  • Спорт день за днем
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Реальное время
УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная со следующих стадий. Они должны состояться в апреле. Причиной станет распространение эпидемии коронавируса в Европе, сообщает Catalunya Radio.В источнике
Подробнее о событии
alt

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут приостановить

Советский спорт вчера в 10:22 
alt

УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Чемпионат вчера в 09:45
alt

УЕФА готов приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Metaratings вчера в 08:40
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости