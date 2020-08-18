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«Рубин» Слуцкого набрал одно очко в трех первых турах РПЛ
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Казанский «Рубин» проиграл на выезде «Сочи» (2:3) в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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«Рубин» Слуцкого набрал одно очко в трех первых турах РПЛ

РБК спорт вчера в 13:23
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«Рубин» Слуцкого ни разу не выиграл в трех матчах РПЛ, набрав одно очко

Реальное время вчера в 13:10
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Прогноз дня: сегодня «быки» разгромят «Арсенал»

МК-Спорт вчера в 06:00
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