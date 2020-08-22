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«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛ
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Казанский "Рубин" обыграл московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе "армейцев" отличился Никола Влашич.В источнике
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«Рубин» показал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА. ФОТО

Sport.ru 16:02
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«Рубин» вырвал победу у ЦСКА благодаря голу Макарова в компенсированное время

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«Рубин» выложил фото из раздевалки после победы над ЦСКА

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