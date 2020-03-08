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«Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз: Слуцкий увязнет в выстроенной Божовичем обороне
LiveSport.ru
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Анализ и прогноз матча «Рубин» — «Крылья Советов» (08.03.2020) Первый матч «Рубина» после прихода Леонида Слуцкого скорее разочаровал.В источнике
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