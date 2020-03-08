«Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз: Слуцкий увязнет в выстроенной Божовичем обороне

Анализ и прогноз матча «Рубин» — «Крылья Советов» (08.03.2020) Первый матч «Рубина» после прихода Леонида Слуцкого скорее разочаровал.