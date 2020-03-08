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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани
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В воскресенье, 8 марта, "Крылья Советов" в рамках 21 тура чемпионата России по футболу поделили очки с "Рубином". Игра проходила в столице Татарстана.В источнике
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