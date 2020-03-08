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Рубин — Крылья Советов 0:1 (2-й тайм)
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Казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов" объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Судья матча «Рубин» — «Крылья Советов» из-за накладки не смог воспользоваться VAR и смотрел повтор по ТВ-камере

Sport24.ru 08:01 
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VAR помог Москалёву отменить гол и пенальти в матче «Рубин» - «Крылья Советов»

Футбол России 07:49
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Судья Москалёв пошёл смотреть повтор. Вместо видео на экране был значок РФС

Чемпионат 07:59
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