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Рубин — Локомотив 0:2 (Перерыв)
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  • Газета.Ru
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Футбольные клубы "Рубин" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, который пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба российской премьер-лиги (РПЛ) в Twitter.В источнике
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