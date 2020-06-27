Рубин — Локомотив 0:2 (Перерыв)

Футбольные клубы "Рубин" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, который пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба российской премьер-лиги (РПЛ) в Twitter.