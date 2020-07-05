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Рубин — Оренбург 1:0
Спорт-Экспресс
  • Мой Брянск1:05
  • Моя Москва.онлайн0:59
Примерно 10 футболистов не полетели. Все, у кого были положительные тесты, остались здесь, – передает слова Андреева Sposrt24. «Оренбург» уже получил два технических поражения: матчи с «Краснодаром» и «Уралом» не были сыграны из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.В источнике
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Константин Парамонов
футболист
На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. С нами полетят спортивный и генеральный директора. Из молодежки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам.Sports.ru06:35
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«Рубин» обыграл «Оренбург» благодаря голу Макарова и поднялся на 12-е место

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