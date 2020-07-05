Рубин — Оренбург 1:0

Примерно 10 футболистов не полетели. Все, у кого были положительные тесты, остались здесь, – передает слова Андреева Sposrt24. «Оренбург» уже получил два технических поражения: матчи с «Краснодаром» и «Уралом» не были сыграны из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.