НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт день за днемСпорт день за днем
Рубин — Оренбург 1:0 (2-й тайм)
Спорт-Экспресс
  • Мой Брянск1:05
  • Моя Москва.онлайн0:59
Примерно 10 футболистов не полетели. Все, у кого были положительные тесты, остались здесь, – передает слова Андреева Sposrt24. «Оренбург» уже получил два технических поражения: матчи с «Краснодаром» и «Уралом» не были сыграны из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.В источнике
3
Дмитрий Андреев
российский футболист
Мы вылетаем в 14:00, все хорошо. Летят все живые, кто есть. Кроме тех, кто заболел, естественно. Молодежь не летит, человек 17 футболистов будет на игре, состав есть.Евро-футбол.ру06:10
Подробнее о событии
alt

«Хорошая попытка, Леонид Викторович». «Оренбург» пошутил над своим составом на матч с «Рубином»

Матч ТВ 09:22
alt

«Оренбург» в усечённом составе отправился на выезд с «Рубином»

Футбол на Куличках 07:10
alt

«Оренбург» дозаявил в РПЛ 13 молодых игроков, часть из них может сыграть в Казани

Татар-информ 07:31
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости