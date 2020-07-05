Дмитрий Андреев российский футболист

Мы вылетаем в 14:00, все хорошо. Летят все живые, кто есть. Кроме тех, кто заболел, естественно. Молодежь не летит, человек 17 футболистов будет на игре, состав есть.

Евро-футбол.ру

06:10