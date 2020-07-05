Рубин — Оренбург 1:0 (2-й тайм)
Примерно 10 футболистов не полетели. Все, у кого были положительные тесты, остались здесь, – передает слова Андреева Sposrt24. «Оренбург» уже получил два технических поражения: матчи с «Краснодаром» и «Уралом» не были сыграны из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.В источнике Мы вылетаем в 14:00, все хорошо. Летят все живые, кто есть. Кроме тех, кто заболел, естественно. Молодежь не летит, человек 17 футболистов будет на игре, состав есть.Евро-футбол.ру06:10