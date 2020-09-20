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Рубин — Спартак 0:2 (Перерыв)
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Несколько минут назад начался первый тайм. Уже на четвертой минуте красно-белые вышли вперед.В источнике
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Тедеско объяснил отсутствие Кокорина в стартовом составе на матч с «Рубином»

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«Рубин» сыграет со «Спартаком» без Дюпина, Уремович остался в запасе

Татар-информ 08:35
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«Рубин» — «Спартак»: Кокорин и Соболев — в запасе гостей, Жиго — вне заявки

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