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«Рубин» анонсировал проведение матча с «Оренбургом» 5 июля
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Напомним, что в «Оренбурге» зафиксированы массовые случаи заражения коронавирусом. Клуб ранее направлял в «Рубин» официальное письмо с просьбой о переносе игры на 19 июля.В источнике
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«Рубин» анонсировал домашний матч с «Оренбургом»

АиФ Казань 04:22
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«Рубин» анонсировал проведение матча с «Оренбургом» 5 июля

Татар-информ 03:05
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Сегодня в Казани стартовали продажи билетов на матч «Рубин» - «Краснодар»

Новый Век 3 июля в 05:42
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