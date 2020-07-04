«Рубин» анонсировал проведение матча с «Оренбургом» 5 июля

Напомним, что в «Оренбурге» зафиксированы массовые случаи заражения коронавирусом. Клуб ранее направлял в «Рубин» официальное письмо с просьбой о переносе игры на 19 июля.