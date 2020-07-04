«Рубин» сообщил, что матч с «Оренбургом» состоится 5 июля

Встреча пройдет на «Ак Барс Арене». Пресс-служба «Рубина» оставила запись в соцсети, посвященную матчу против «Оренбурга» в 26-м туре РПЛ.