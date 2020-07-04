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«Рубин» сообщил, что матч с «Оренбургом» состоится 5 июля
Kazanfirst.ru
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  • Спорт уик-энд
Встреча пройдет на «Ак Барс Арене». Пресс-служба «Рубина» оставила запись в соцсети, посвященную матчу против «Оренбурга» в 26-м туре РПЛ.В источнике
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«Рубин» подтвердил, что перенесенный матч с «Оренбургом» состоится

Спорт уик-энд 04:39
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«Рубин» анонсировал домашний матч с «Оренбургом»

АиФ Казань 04:22
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«Рубин» сообщил, что матч с «Оренбургом» состоится 5 июля

Советский спорт 04:19
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