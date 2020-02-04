«Рубин» арендовал датского полузащитника Абильдгора

Полузащитник Оливер Абильдгор на правах аренды перешел из датского "Ольборга" в "Рубин", сообщается на сайте казанского футбольного клуба. Абильдгор арендован до конца сезона с правом последующего выкупа.