«Рубин» арендовал полузащитника Оливера Абильдгора

«Рубин» арендовал до конца сезона 23-летнего датского полузащитника Оливера Абильдгора. По условия соглашения с ФК «Ольборг», казанцы имеют право выкупить все права на игрока по итогам аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».