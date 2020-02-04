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«Рубин» арендовал полузащитника Оливера Абильдгора
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«Рубин» арендовал до конца сезона 23-летнего датского полузащитника Оливера Абильдгора. По условия соглашения с ФК «Ольборг», казанцы имеют право выкупить все права на игрока по итогам аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».В источнике
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«Рубин» арендовал хавбека «Ольборга» Абильдгора

Sport.ru вчера в 16:59
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«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Ольборга» (фото)

Советский спорт вчера в 15:46 
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«Рубин» арендовал полузащитника датского «Ольборга»

Sportbox.RU вчера в 15:26
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