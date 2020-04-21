«Рубин» договорился с Шатовым о его переходе из «Зенита»

Спорт уик-энд 1 20

Контракт Шатова с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона, и клуб дал понять, что в дальнейшем не будет рассчитывать на игрока. Таким образом, как сообщает Чемпионат.Com, 29-летний полузащитник перейдет в "Рубин" на правах свободного агента. В источнике