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Вести.RuВести.Ru
«Рубин» договорился с Шатовым о его переходе из «Зенита»
Спорт уик-энд
  • Piter.tv0:46
Контракт Шатова с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона, и клуб дал понять, что в дальнейшем не будет рассчитывать на игрока. Таким образом, как сообщает Чемпионат.Com, 29-летний полузащитник перейдет в "Рубин" на правах свободного агента.В источнике
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С чего всё начиналось
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Олег Шатов перейдёт из «Зенита» в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» договорился с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым. Футболист перейдёт в казанский клуб в межсезонье на правах свободного агента.
Чемпионат вчера в 11:49
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