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Олег Шатов летом перейдет из «Зенита» в казанский «Рубин»
Спорт уик-энд
  • Piter.tv0:46
Автор канала писал об этом переходе еще несколько недель назад. В среду он же сообщил, что полузащитник «Зенита» и казанский клуб договорились об условиях контракта. Шатов перейдёт в «Рубин» летом, как только истечёт его контракт с «Зенитом».В источнике
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С чего всё начиналось
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Олег Шатов перейдёт из «Зенита» в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» договорился с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым. Футболист перейдёт в казанский клуб в межсезонье на правах свободного агента.
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