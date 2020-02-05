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Газета.RuГазета.Ru
«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина
РЕН ТВ
  • Телеканал 360°0:34
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Футболиста в своем составе хочет видеть лично наставник клуба из Татарстана Леонид Слуцкий. Однако, несмотря на серьезный интерес со стороны казанцев, у нападающего есть еще один вариант продолжения карьеры: уже четвертый день с Кокориным ведет переговоры калининградская "Балтика".В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин подтвердил факт переговоров с клубом из ФНЛ

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградской "Балтики", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу перехода в клуб.
РИА Новости 08:24
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Александр Кокорин: «С „Балтикой“ 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет»

Sports.ru 08:47
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Кокорин подтвердил переговоры с командой второй лиги

РБК 10:18
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Кокорин: с «Балтикой» 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого

Чемпионат 08:59
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