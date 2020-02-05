«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина

Футболиста в своем составе хочет видеть лично наставник клуба из Татарстана Леонид Слуцкий. Однако, несмотря на серьезный интерес со стороны казанцев, у нападающего есть еще один вариант продолжения карьеры: уже четвертый день с Кокориным ведет переговоры калининградская "Балтика".