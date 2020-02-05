«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина
Футболиста в своем составе хочет видеть лично наставник клуба из Татарстана Леонид Слуцкий. Однако, несмотря на серьезный интерес со стороны казанцев, у нападающего есть еще один вариант продолжения карьеры: уже четвертый день с Кокориным ведет переговоры калининградская "Балтика".В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградской "Балтики", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу перехода в клуб.