НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
«Рубин» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ
Телеканал Краснодар
  • Телеканал Краснодар
  • Sports.ru
  • Татар-информ
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Газета.Ru
  • Новый Век
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Кубанские новости
  • Реальное время
  • LiveSport.ru
  • Футбол России
Сегодня, 9 июля в Казани пройдет матч 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который стартует в 20.30 мск. Незадолго до начала игры команды объявили стартовые составы.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Рубин» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Матч ТВ 12:29
alt

«Рубин» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Футбол России 12:18
alt

«Рубин» — «Краснодар»: Игнатьев и Сулейманов начнут матч с первых минут

Спорт-Экспресс 12:11
реклама
Главное
Новости