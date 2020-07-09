«Рубин» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ

Сегодня, 9 июля в Казани пройдет матч 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который стартует в 20.30 мск. Незадолго до начала игры команды объявили стартовые составы.