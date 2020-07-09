НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛТренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКАProstoProSport«Рубин» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛТелеканал Краснодар12Телеканал КраснодарSports.ruТатар-информСпорт БИЗНЕС OnlineГазета.RuНовый ВекBookmaker-ratings.ruМатч ТВКубанские новостиРеальное времяLiveSport.ruФутбол РоссииСегодня, 9 июля в Казани пройдет матч 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который стартует в 20.30 мск. Незадолго до начала игры команды объявили стартовые составы.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Рубин» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч РПЛМатч ТВ 12:29«Рубин» и «Краснодар» назвали стартовые составыФутбол России 12:18«Рубин» — «Краснодар»: Игнатьев и Сулейманов начнут матч с первых минутСпорт-Экспресс 12:11рекламаГлавноеГол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛТренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКАНовости