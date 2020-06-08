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Татар-информТатар-информ
«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли секретный контрольный матч в Казани
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Не исключено, что до возобновления чемпионата РПЛ команды сыграют еще, на этот раз в Самаре. Ранее, по некоторым сведениям, «Рубин» сыграл на своей базе контрольный матч с «Тамбовом», который всю прошлую неделю проводил тренировочный сбор на базе казанского клуба.В источнике
С чего всё начиналось
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«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли секретный контрольный матч в Казани

«Рубин» сыграл сегодня в Казани контрольный матч с самарскими «Крыльями Советов». Игра прошла днем на поле стадиона «Ак Барс Арена». Обе команды условились провести игру тайно, потому что пока не получили официального разрешения от местных властей.
Татар-информ 07:55
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«Рубин» и «Крылья Советов» втайне провели матч без разрешения властей

Metaratings 09:47
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«Крылья Советов» отказались считать нарушением матч с «Рубином»

РБК 10:19
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«Рубин» и «Крылья Советов» втайне провели матч, не дождавшись разрешения властей

Чемпионат 09:03
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