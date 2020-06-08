«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли секретный контрольный матч в Казани

Не исключено, что до возобновления чемпионата РПЛ команды сыграют еще, на этот раз в Самаре. Ранее, по некоторым сведениям, «Рубин» сыграл на своей базе контрольный матч с «Тамбовом», который всю прошлую неделю проводил тренировочный сбор на базе казанского клуба.