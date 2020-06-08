«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли секретный контрольный матч в Казани
Не исключено, что до возобновления чемпионата РПЛ команды сыграют еще, на этот раз в Самаре. Ранее, по некоторым сведениям, «Рубин» сыграл на своей базе контрольный матч с «Тамбовом», который всю прошлую неделю проводил тренировочный сбор на базе казанского клуба.В источнике
С чего всё начиналось
«Рубин» сыграл сегодня в Казани контрольный матч с самарскими «Крыльями Советов». Игра прошла днем на поле стадиона «Ак Барс Арена». Обе команды условились провести игру тайно, потому что пока не получили официального разрешения от местных властей.