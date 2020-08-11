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Рубин — Локомотив 0:2 (Перерыв)
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на 26-й минуте матча первого тура РПЛ против казанского «Рубина» забил мяч. Счет стал 2:0 в пользу «железнодорожников».В источнике
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