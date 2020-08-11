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«Рубин» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России
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Казанский "Рубин" и московский "Локомотив" объявили составы на матч первого тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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Деспотович остался в запасе «Рубина» на матч 1-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Metaratings 12:26
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«Рубин» — «Локомотив». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru 12:02 
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«Рубин» — «Локомотив»: составы команд на матч чемпионата России

Чемпионат 12:00
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