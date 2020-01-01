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«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура
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Опубликованы стартовые составы матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».В источнике
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«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура

Матч ТВ 09:43
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«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура

Sportbox.RU 09:43
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«Рубин» — «Ростов»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Чемпионат 09:43
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