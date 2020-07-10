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«Рубин» и «Ростов» претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Польши
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В минувшем сезоне чемпионата Польши Гюткьер принял участие в 31 поединке, записав на свой счет 21 гол. Датчанин стал победителем бомбардирской гонки.В источнике
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Нападающий «Леха» попал в список интересов двух российских клубов

Футбол России 07:56
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СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Польши может перейти в «Ростов» или «Рубин»

Матч ТВ 07:36
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«Ростов» и «Рубин» претендуют на нападающего «Леха» Гюткьера

Sport24.ru 06:27 
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