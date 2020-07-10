«Рубин» и «Ростов» претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Польши

В минувшем сезоне чемпионата Польши Гюткьер принял участие в 31 поединке, записав на свой счет 21 гол. Датчанин стал победителем бомбардирской гонки.