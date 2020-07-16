«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью

"Рубин" дома сыграл вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда попеременно угрожали воротам друг друга, но отметиться забитыми мячами не смогли.