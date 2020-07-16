НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛЦСКА не смог обыграть «Рубин» в матче российской Премьер-лиги«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата РоссииГлавное«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛСергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке РоссииЛокомотив — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Аргентинский футболист Гайч подписал контракт с ЦСКАРеальное время«Рубин» и «Ростов» сыграли вничьюPROСПОРТ Казахстан19PROСПОРТ КазахстанТатар-информСпорт-Экспресс161.ruНева СпортРеальное времяЧемпионат-РостовSports.ruКП - СамараRT на русскомLiveSport.ruНовый ВекODDS.ruKazanfirst.ruСпорт БИЗНЕС OnlineДон-ТРФК РостовГазета.RuSoccernews.ru"Рубин" дома сыграл вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда попеременно угрожали воротам друг друга, но отметиться забитыми мячами не смогли.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 13:03«Рубин» и «Ростов» сыграли вничьюРеальное время 12:53«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью. Команда Карпина осталась на пятом местеСпорт-Экспресс 12:50рекламаЕщё по темеЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛЦСКА не смог обыграть «Рубин» в матче российской Премьер-лиги«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата РоссииГлавное«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛСергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке РоссииЛокомотив — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Аргентинский футболист Гайч подписал контракт с ЦСКАНовости