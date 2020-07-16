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«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью
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"Рубин" дома сыграл вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда попеременно угрожали воротам друг друга, но отметиться забитыми мячами не смогли.В источнике
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«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости 13:03
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«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью

Реальное время 12:53
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«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью. Команда Карпина осталась на пятом месте

Спорт-Экспресс 12:50
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