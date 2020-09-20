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«Рубин» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
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Казанский "Рубин" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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Тедеско объяснил отсутствие Кокорина в стартовом составе на матч с «Рубином»

Матч ТВ 09:44
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Тедеско объяснил отсутствие Кокорина в стартовом составе на матч с «Рубином»

Sportbox.RU 09:44
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«Рубин» сыграет со «Спартаком» без Дюпина, Уремович остался в запасе

Татар-информ 08:35
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