НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России«Рубин» сыграет в Казани с московским «Спартаком» в матче РПЛФутболист «Спартака» Маслов получил удаление в матче с «Рубином»Кокорин рассказал, почему не вышел на поле в матче с «Рубином»Слуцкий: матч со «Спартаком» стал игрой упущенных возможностейГлавное«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииГазизов прокомментировал возможный трансфер Орье в «Спартак»Фигуристка Щербакова победила на этапе Кубка РоссииЧимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде бояЧелси — Ливерпуль 0:2Газета.Ru«Рубин» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛСпорт БИЗНЕС Online9Спорт БИЗНЕС OnlineBetOnТатар-информMetaratingsBookmaker-ratings.ruРеальное времяГазета.RuFootballHDГол.руКазанский "Рубин" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Рубин» — «Спартак» — 0:2: видеообзор выездной победы «красно-белых» в РПЛMetaratings 13:02«Рубин» сыграет со «Спартаком» без Дюпина, Уремович остался в запасеТатар-информ 08:35«Рубин» — «Спартак»: Медведев в старте казанцев третий матч подряд, Жиго вновь вне заявки «Спартака»Спорт-Экспресс 08:22рекламаЕщё по теме«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России«Рубин» сыграет в Казани с московским «Спартаком» в матче РПЛФутболист «Спартака» Маслов получил удаление в матче с «Рубином»Кокорин рассказал, почему не вышел на поле в матче с «Рубином»Слуцкий: матч со «Спартаком» стал игрой упущенных возможностейГлавное«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииГазизов прокомментировал возможный трансфер Орье в «Спартак»Фигуристка Щербакова победила на этапе Кубка РоссииЧимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде бояЧелси — Ливерпуль 0:2Новости