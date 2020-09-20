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Газета.RuГазета.Ru
«Рубин» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Спорт БИЗНЕС Online
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Казанский "Рубин" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике
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Жиго отсутствует в заявке «Спартака» на матч РПЛ с «Рубином»

РИА Новости 08:34
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Кокорин и Соболев начнут матч с «Рубином» со скамейки запасных

BetOn 08:30
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Кутепов — в старте «Спартака» на матч с «Рубином», Жиго оказался вне заявки

Матч ТВ 08:27
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