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«Рубин» и «Спартак» определились с составами на матч 30-го тура РПЛ
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Казанский "Рубин" и московский "Спартак" назвали стартовые составы на матч заключительного, 30-го тура чемпионата России.В источнике
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«Рубин» — «Спартак»: составы на матч 30-го тура

Чемпионат 11:28
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Уремович сыграет в центре обороны, а Бакаев — правого хава в матче со «Спартаком»

Татар-информ 10:50
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«Рубин» — «Спартак»: братья Бакаевы выйдут на поле с первых минут, Соболев — в запасе

Спорт-Экспресс 10:48
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