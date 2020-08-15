«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

Футболисты казанского "Рубина" и "Урала" из Екатеринбурга сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата России. Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 1:1.