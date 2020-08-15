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«Рубин» без Слуцкого сыграл вничью с «Уралом»
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Казанский "Рубин" без дисквалифицированного главного тренера Леонида Слуцкого во втором домашнем матче нового сезона РПЛ не смог обыграть "Урал".В источнике
Подробнее о событии
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«Рубин» – «Урал» – 1:1: видеообзор матча 2-го тура РПЛ

Metaratings 11:59
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«Рубин» завершил встречу с «Уралом» ничьей

Реальное время 10:30
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«Рубин» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru 11:26 
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