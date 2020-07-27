«Рубин» и его тренер за месяц получили штрафов на 1,4 млн рублей

Футбольный клуб из Казани получил 300 тыс. рублей штрафа, а Леонид Слуцкий еще 200 тыс. рублей. Напомним, что после перезапуска чемпионата общий долг «Рубина» и Слуцкого перед РФС равен 1,4 млн. рублей. В источнике