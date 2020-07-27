«Рубин» и его тренер за месяц получили штрафов на 1,4 млн рублей
Футбольный клуб из Казани получил 300 тыс. рублей штрафа, а Леонид Слуцкий еще 200 тыс. рублей. Напомним, что после перезапуска чемпионата общий долг «Рубина» и Слуцкого перед РФС равен 1,4 млн. рублей.В источнике
С чего всё начиналось
24 июля гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Российский специалист возмутился штрафами за неношение маски во время матчей. После двух последних туров чемпионата России КДК РФС оштрафовал Слуцкого на 350 тысяч рублей.