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Капитан сборной Казахстана Исламхан может перейти в «Рубин»
Metaratings
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • Tengrinews.kz
Полузащитник «Аль-Айна» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может перейти в «Рубин».В источнике
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Полузащитник сборной Казахстана может пополнить «Рубин»

Казанские ведомости 07:51
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«Рубин» может усилиться звёздным легионером из Казахстана

Soccernews.ru 06:48
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Исламхан может стать игроком «Рубина»

Бомбардир.ру 06:18
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