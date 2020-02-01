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«Рубин» может приобрести датского полузащитника
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Полузащитник датского «Ольборга» Оливер Абильдгор близок к переходу в «Рубин», утверждает bold.dk. Отмечается, что клубы ведут переговоры.В источнике
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«Рубин» договорился с «Ольборгом» о переходе Абилгора

Спорт БИЗНЕС Online 06:24
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СМИ: Полузащитник «Ольборга» близок к переходу в «Рубин»

Советский спорт 04:38 
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«Рубин» может приобрести датского хавбека Абильдгора

Чемпионат 04:05
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