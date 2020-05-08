РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ
Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира. Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.