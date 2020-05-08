РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ

Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира. Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.