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Слуцкий высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив»
Спорт день за днем
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».В источнике
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«Рубин» показал монолог Слуцкого под бит «Кровостока» (видео)

Sportbox.RU 01:30
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Слуцкий потребовал дисквалифицировать судью матча «Рубин» — «Локомотив»

Sport.ru 01:59
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«Рубин» показал монолог Слуцкого под бит «Кровостока» (видео)

Матч ТВ 01:30
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