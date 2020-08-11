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Слуцкий высказался о судействе матча «Рубин» — «Локомотив»
Спорт день за днем
  • Москва 244:11
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».В источнике
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