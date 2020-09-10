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Газета.RuГазета.Ru
В «Локомотиве» прокомментировали интерес к Кварацхелии
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Председатель совета директоров столичного "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал интерес к полузащитнику казанского "Рубина" Хвиче Кварацхелии.В источнике
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