«Рубин» объявил о переходе Вячеслава Подберезкина в «Урал»
Пресс-служба «Рубина» сообщила об уходе полузащитника Вячеслава Подберезкина. Футболист продолжит карьеру в «Урале». Клуб из Екатеринбурга не будет платить компенсацию «Рубин», сообщает «БИЗНЕС Online».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберёзкин перейдёт в «Урал». В прошлом сезоне РПЛ Подберёзкин принял участие в 21 матче в чемпионате России, в которых отметился двумя результативными передачами, заработал 3 жёлтые и 1 красную карточку.