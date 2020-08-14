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«Рубин» объявил о переходе полузащитника сборной Южной Кореи
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Корейский хавбек Хван Ин Бом перешел в казанский «Рубин». Соответствующая информация появилась на официальном сайте футбольного клуба.В источнике
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Стала известна зарплата игрока сборной Кореи в «Рубине»

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